Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik şok operasyon başlattı. 22 adrese yapılan baskınlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik şok operasyon başlatıldı. Toplam 54 ekipten oluşan 200'ün üzerinde polisin katımıyla 22 adrese koçbaşı ile baskın yapılırken, bir evdeki kamera sistemi dikkat çekti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik şok operasyon başlattı. Kent merkezinde belirlenen mahalleleri ablukaya alan ekipler, 22 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Toplam 54 ekipten oluşan 200'ün üzerinde personelin katılımı ile Özel Harekat, hassas burunlu dedektör köpek ve dron destekli operasyonda belirlenen adreslere koçbaşı ile girildi.

Evdeki kamera sistemi dikkat çekti, köpeğin tepki verdiği yerden uyuşturucu çıktı

Operasyon sırasında baskın yapılan bir evdeki güvenlik kamera sistemi ise dikkat çekti. Baskın yapılan bir adreste hassas burunlu dedektör köpeğin yoğun tepki verdiği soba altında ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskın yapılan adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği ve çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Belirlenen adreslere yönelik operasyonun devam ettiği öğrenildi. - GAZİANTEP