TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, Gaziantep'teki çalışmalarını tamamladı

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, Gaziantep'te saha çalışmaları ve Büyükşehir Belediyesi'nin madde bağımlılığı tedavi merkezi ziyaretinin ardından başarılı bir koordinasyon örneği sergiledi.

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ile beraberindeki komisyon üyeleri, Gaziantep'te önceki gün başlanan saha çalışmalarını tamamladı.

Komisyon, Büyükşehir Belediyesi Oya Bahadır Yüksel Madde Bağımlılığı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Psikiyatri Kliniğini ziyaret etti.

Durgut, burada düzenlenen toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, komisyon olarak kentte çok verimli bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Valilikçe suça sürüklenen çocuklarla ilgili üst kurul oluşturulduğunu ifade eden Durgut, "Bu üst kurul çok güzel bir koordinasyon ve entegrasyon içinde çalışıyor. Yerel yönetim, Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, sivil toplum yani tüm paydaşlar, istihdam, terapi ve önleme boyutuyla konunun bütün paydaşları bir koordinasyon içerisinde bu önemli konuyu çalışıyor." dedi.

Sahadaki uygulamaları görmek üzere çeşitli kurumları ve merkezleri yerinde ziyaret ettiklerini belirten Durgut, "Gerçekten verimli bir çalışma yürütüyoruz. Gaziantep'i seçmemizin nedenlerinden biri, risk faktörlerini barındıran bir şehir. Çünkü genç ve çocuk nüfusu çok fazla, iç ve dış göç çok fazla alıyor fakat bununla beraber önleyici mekanizmaların çok oturduğu, Türkiye'ye yaygınlaştırılabilecek model uyguluyor." diye konuştu.

Yoğun ve verimli bir süreç geçirdiklerini aktaran Durgut, şunları söyledi:

"Kamunun, sivil toplumun yerel yönetimlerin nasıl bir koordinasyon halinde olduğunu gözlemledik. Her şehirde kurumlar arasında mükerrer çalışmalar olabiliyor bazen. Bütün kurumlar iyi niyetle birçok çalışma yapıyor ama koordinasyon tam yapılanmamış oluyor ve o çark tam düzgün dönmüyor. Gaziantep bunun nasıl dönmesi gerektiğine dair güzel bir örnek. Amacımız hem aksayan yerleri görmek hem iyi modellerden de örnek almak hem de risk faktörlerini yerinde müşahede etmekti."

Büyükşehir Belediyesinin çok güzel çalışmaları olduğuna değinen Durgut, "Büyükşehir Belediye Başkanımız kurucu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız olduğu için oradaki tecrübesini sahaya da çok güzel aktarmış, bunu biz de hissettik. Oluşturduğu güzel modelleri, uygulama örneklerini yaygınlaştırmak üzere inceledik. Bu anlamda raporumuza girmesi iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Merkezin çalışmaları hakkında sunumun yapıldığı ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Yusuf Çelebi ve diğer görevliler yer aldı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
