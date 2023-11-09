Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek'ten Atatürk Anma Mesajı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Cengiz Şimşek, mesajında, "10 Kasım 1938 günü kaybettiğimiz Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ömrü boyunca milletinin bağımsızlığı ve refahı için çalışmış ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış büyük bir liderdir. Milletine olan güven ve inançla 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkarak başlattığı Kurtuluş Savaşını Cumhuriyetle taçlandıran Atatürk'ün, çağları aşan vizyonu, idealleri, düşünceleri ve fikirleri yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Ömrünü milletine adayan, cesaret ve kararlılığı ile her kuşağa örnek olan Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'i ve Cumhuriyetin kazanımlarını sahiplenmek ve ülkemizi uygar medeniyetler seviyesine taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Biz sanayiciler, O'nun, 'Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin özgür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha gönençli Türkiye ülküsünün belkemiğidir' sözünü kendimize rehber edinerek, daha güçlü bir Türkiye için çaba gösteriyoruz. Şartlar ne kadar zor olursa olsun, daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedefi ile ülke ekonomisine katkı sunmak için çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Atatürk'ün bizlere emaneti olan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağımızı ifade ederken, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde saygı, özlem ve şükranla anıyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP