Haberler

Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz

Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk hava sahasına sıçrayan İran-İsrail-ABD gerilimi sonrasında Gaziantep'te imha edilen mühimmatın yankıları devam ediyor. AK Parti Gaziantep Milletvekili ve NATO PA Türk Grubu Üyesi Ali Şahin, bölgedeki gelişmelere ilişkin stratejik bir açıklama yaptı. Türkiye'nin güvenlik reflekslerinin gücünü vurgulayan Şahin, "Topraklarımıza düşen füzelerin fiziki çıkış nokta ve kaynaklarına değil, arkasındaki akıl-niyet nokta ve kaynaklarına odaklanmalıyız." uyarısında bulundu.

  • İran'dan ateşlenen bir balistik mühimmat, NATO hava savunma sistemleri tarafından Türk hava sahasında havada etkisiz hale getirildi.
  • İmha edilen füzenin parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü ve olayda can kaybı yaşanmadı.
  • Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Türkiye'ye yönelik girişimlere müsaade edilmeyeceğini belirtti.

Gaziantep semalarında imha edilen mühimmatın yankıları sürüyor. AK Parti Gaziantep Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Grubu Üyesi Ali Şahin, bölgede yaşanan sıcak gelişmelere ilişkin stratejik bir açıklama yaptı.

NATO SAVUNMA UNSURLARI DEVREYE GİRDİ

İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, NATO hava savunma sistemleri tarafından havada etkisiz hale getirildi. İmha edilen füzenin parçaları Gaziantep'te boş arazilere düşerken, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

"MESELE SADECE FÜZE DEĞİL, ARKASINDAKİ AKILDIR"

Olayın ardından hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini ileten Ali Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin güvenlik reflekslerinin gücüne dikkat çekti. Şahin, tehdidin sadece fiziksel boyutuyla sınırlı kalmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Topraklarımıza düşen füzelerin fiziki kaynağından çok, o füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz. Menşei ve amacı ne olursa olsun, Türkiye'ye yönelik hiçbir girişime müsaade edilmeyecektir."

ÜÇ TEMEL İLKE: AKIL, SABIR VE HAZIRLIK

Bölgesel gelişmelerin soğukkanlılıkla analiz edilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, Türkiye'nin önündeki süreçte üç temel başlığın belirleyici olacağını belirterek, "Bu süreçte ihtiyacımız olan; stratejik akıl, stratejik sabır ve stratejik hazırlıktır." ifadelerini kullandı

GAZİANTEP'TE DURUM SAKİN

Füze parçalarının düşmesinin ardından güvenlik güçleri bölgede incelemelerini tamamlarken, Gaziantep'te günlük yaşamın normale döndüğü bildirildi. Şahin, Türkiye'nin stratejik perspektifinden taviz vermeden sınır güvenliğini korumaya devam edeceğinin altını çizdi.

Elif Yeşil
Haberler.com
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
NATO: Türkiye'ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız

NATO'dan Gaziantep'te düşürülen füze sonrası "Hazırız" mesajı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı

Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı

Duruşma yeniden başladı! İmamoğlu ile itirafçı ilk kez yan yana
Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti

Ekranda gördüğüne böyle tepki verdi
Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki

Sabırlar taşıyor! Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a ilk tepki
Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo

Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı

Duruşma yeniden başladı! İmamoğlu ile itirafçı ilk kez yan yana
İran'da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda

Milyonlar yeni lider için sokakta! Hep bir ağızdan bağlılık yemini
İran'ın çok başlıklı füzeleri durdurulamıyor! Ölü ve yaralılar var

İran'ın füzeleri durdurulamıyor! Ölü ve yaralılar var