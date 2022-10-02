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Gaziantep haberi! Şahinbey'de okul kantinlerine sıkı denetim

Politika Haberleri

Gaziantep haberi! Şahinbey'de okul kantinlerine sıkı denetim

Gaziantep haberine göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte eğitim kurumlarında denetim ve kontrollerine ağırlık veren Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okul kantinlerini denetimini sürüdrüyor.

2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte eğitim kurumlarında denetim ve kontrollerine ağırlık veren Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okul kantinlerini denetimini sürüdrüyor.

Öğrencilerin sağlıklı beslenmesi ve büyümesi amacı ile okullarda denetimlerine devam eden Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri kantinlerde bulunan gıda maddelerini incelerken sağlığa uygunluk, işyeri açma çalışma ruhsatı, gıda maddesi ürünlerinin hazırlanması, çalışma ortamı, çöp kovaları, yangına karşı alınan tedbirler çalışanların iş kıyafetleri ile ilgili denetimler gerçekleştirdi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öğrencilerin sağlıklı gıda tüketiminde bulunmaları için hassas davrandıklarını belirterek "Çocuklarımızın sağlığına büyük önem veriyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı ortamlarda sağlıklı ürünler tüketmeleri için okul kantinlerini denetliyoruz. Denetimlerimiz bundan sonra da aynı titizlik ve ciddiyetle devam edecektir. Denetimlerimiz sadece okul kantinleri ile kalmıyor. Okul çevresindeki gıda ve tüketim ürünleri satan işyerlerini de denetliyoruz. Kimsenin çocuklarımızın sağlığıyla oynamasına müsaade etmeyeceğiz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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