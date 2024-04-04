Fatma Şahin mazbatasını aldı: Gaziantep modeli, Türkiye modeli olana kadar durmak yok

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Öyle bir kazandık ki başkanları olarak herkesin bizde adaleti, emniyeti, kendini bulduğu yeni bir döneme 'Bismillah' diyerek başlıyoruz" sözleriyle yeni dönemine resmen başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde tekrardan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Fatma Şahin mazbatasını Gaziantep Adliyesi'nde düzenlenen törenle aldı. Mehmet Uygun Konferans Salonu'nda düzenlenen teslim töreninde Başkan Fatma Şahin'e mazbatasını İl Seçim Başkanı Atilla Kasapoğlu takdim etti. Ustalık dönemine resmen başlayan Şahin, 1Söz de kararda milletindir1 diyerek hemşerilerine ve yol arkadaşlarına verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti.

"BUZ MAZBATA SİZLERİN ŞAHİTLİĞİYLE BİZE VERİLDİ"

Gaziantep Modeli'nin Türkiye modeli olana kadar durmadan çalışacaklarını dile getiren Başkan Şahin, "Türkiye Yüzyılı Belediyeciliğinde Gaziantep öncü ve lider çalışmasına devam edene kadar durmak yok yola devam diyoruz. Adalet mülkün temeli. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti. Hukuk devletinin gereği olarak bugün çalışmalar tamamlandı. Bu mazbata sizlerin şahitliğiyle bize verildi. Bu benim için çok önemli" şeklinde konuştu.

"BİZDE HER BİTİŞ YENİ BİR BAŞLANGIÇTIR"

Doğduğu şehre 3. defa hizmet etmenin şükrünü ve mutluluğunu dile getiren Başkan Şahin, "Biz makamın büyük bir sınav olduğunu, hemşerilerimizin doğumdan ölüme kadar yanında olmamız gerektiğini, onların dualarıyla millete hizmet etmemiz gerektiğine inanmış olan bir takımın parçasıyız. Bu mazbatayı 2 milyon şehirdeki her bir kardeşim adına alıyorum. Yetim, yoksul, mağdur, muhtaç, Türkiye Yüzyılı Belediyeciliğinin şefkatli yüzü olan kardeşlerimin duası adına alıyorum. Öyle bir kazandık ki, başkanları olarak herkesin bizde adaleti, emniyeti, kendini bulduğu yeni bir döneme bismillah diyerek başlıyoruz. Bizde her bitiş yeni bir başlangıçtır" diye konuştu.