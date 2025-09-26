Fuat Oktay, Türkiye Yüzyılı Çalışmaları Kapsamında Sancaktepe'de Vatandaşlarla Buluştu

Ak Parti'nin "Türkiye Yüzyılı Çalışmaları" kapsamında İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde vatandaşlarla buluşan 1. Dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, "Türkiye Yüzyılı milletimizin talepleriyle şekillenecek. Cumhurbaşkanımızın İstanbul'a olan sevgisi ve bağlılığı açıktır. Her zaman olduğu gibi İstanbul ve Sancaktepe'nin yanında olacaktır" dedi.

AK Parti'nin 81 ilde kesintisiz şekilde yürüttüğü Türkiye Yüzyılı Çalışmaları programı, Sancaktepe'de esnaf, vatandaş ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşti. Bu kapsamda 1. Dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay; ilçe sokaklarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek halkın sorunlarını dinledi.

"Türkiye Yüzyılı milletimizin talepleriyle şekillenecek"

Oktay, "Cumhurbaşkanımızın İstanbul'a olan sevgisi ve bağlılığı açıktır. Her zaman olduğu gibi İstanbul ve Sancaktepe'nin yanında olacaktır. Biz de teşkilatlar ve milletvekilleri olarak üzerimize düşeni yaparken, merkezi hükümet olarak hizmetlerin yerine getirilmesi için çözüm üretmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı, milletimizin talepleriyle şekillenecek. Bugün burada ulaşımdan otoparka kadar vatandaşlarımızın gündeminde ne varsa onu dinledik. Bizim için en değerli şey milletimizin sesidir." şeklinde konuştu.

Program, gençler, kadınlar ve esnafın katılımıyla samimi bir atmosferde gerçekleşirken, heyet Sancaktepelilere misafirperverlikleri için teşekkür etti. - İSTANBUL