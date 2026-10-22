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Fuat Oktay, Mekke Ortak Savunma Anlaşması için komisyonu salı toplamayı planlıyor

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Fuat Oktay, Mekke Ortak Savunma Anlaşması için komisyonu salı toplamayı planlıyor
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Mekke Ortak Savunma Anlaşması için komisyonu gelecek hafta salı günü toplamayı planladıklarını söyledi. Anlaşma teklifinin Meclis Başkanlığı'ndan komisyona sevk edildiği ve görüşmenin kamuoyuna açık olacağı belirtildi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "Mekke Ortak Savunma Anlaşması için kısmet olursa gelecek hafta salı günü komisyonu toplamayı planlıyoruz" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler ve beraberindeki heyet ile TBMM'de bir araya geldi. Oktay, görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oktay, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması' ile ilgili, "Teklifin zaten Meclisimize geldiğini biliyorsunuz. Meclis Başkanlığı'ndan bize sevk edilmiş durumda. 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması' için kısmet olursa gelecek hafta salı günü komisyonu toplamayı planlıyoruz. Bütün çerçevesiyle ve boyutlarıyla birlikte komisyonumuzda değerlendirme fırsatımız olacak. Kamuoyuna ve size açık olacak. İnşallah hayırlı olur. Sonrasında da zaten komisyonumuzdaki karara göre Genel Kurula indirmiş olacağız. Bu ve akabindeki 'Bedir Anlaşması' güzel gelişmeler. Türkiye'nin hem bölgedeki hem de küresel boyutta ileriye dönük stratejik adımların güzel bir göstergesi. İnşallah devam edecek, devam etmesini de arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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