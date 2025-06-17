Fuat Oktay: Bölgedeki İstikrarsızlığın Kaynağı İsrail'dir

Fuat Oktay: Bölgedeki İstikrarsızlığın Kaynağı İsrail'dir
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Gürcistan ile yaptığı görüşmede Türkiye-Gürcistan ilişkilerini, İsrail'in İran'a saldırılarına dair endişelerini ve bölgedeki istikrarsızlık konularını ele aldı. Oktay, Türkiye’nin mülteci baskısına ve bölgedeki gerginliğe dikkat çekerek, diplomasi yoluyla çözümlerin önemini vurguladı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Gürcistan Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Nikoloz Samkharadze ve beraberindeki heyetle Meclis'te görüştü.

Oktay'ın makamında gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Gürcistan ilişkileri, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar ve bölgesel konular değerlendirildi.

Gazetecilerin sorusu üzerine İsrail'in İran'a saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulunan Oktay, "Bölge yeterince karışıktı. Biz Türkiye olarak 'gerginliği düşürelim' derken şimdi daha da istikrarsızlaşmaya, karışmaya başladı. Her geçen dönem, bölgedeki sorunları daha kompleks hale getirdi. Gerginliğin bölgeye faturası ağır olacak." diye konuştu.

Suriye'deki çatışmaların ardından Türkiye'ye gelen 6 milyona yakın mülteciyi hatırlatan Oktay, "Yeniden bir mülteci akınının ihtimal dahiline girmesi Türkiye üzerinde çok yoğun bir baskıdır. Dolayısıyla Türkiye bunu ne kaldırabilecek konumdadır ne de böyle bir şeye maruz kalması haklıdır. Hiçbir çerçevede Türkiye bunun faturasını ödeyen ülke olmamalıdır." dedi.

Kanada'da bir araya gelen G7 ülkeleri liderlerinin toplantının ardından yayımladığı ortak bildiride, "bölgedeki istikrarsızlığın kaynağının İran olarak" gösterilmesine tepki gösteren Oktay, G7 liderlerinin istikrarsızlığın kaynağı olarak yanlış yere baktığını vurguladı. Oktay, "İstikrarsızlığın kaynağı İsrail'dir ve istikrarsızlığın kaynağı İsrail'e arka çıkan, destek veren ve her türlü desteği verenlerin ta kendisidir." ifadesini kullandı.

Türkiye olarak sorunları diplomasi ve barışla çözmeye çalıştıklarını anlatan Oktay, "Ne yazık ki bölgeyle dışarıdan ilgilenen diğer güçler, bölgede istikrarsızlığın daha da artmasıyla alakalı her türlü gayretin içerisinde. Yeter artık. Bölge kana doymuştur. Bölge kandan, çatışmadan ve savaşlardan bıkmıştır. Bölge insanı artık refah istiyor, huzur istiyor, kalkınmaya odaklanmak istiyor. Dostlarıyla barışa odaklanmak istiyor." diye konuştu.

Oktay, bölgede İsrail'in faaliyetlerine "dur" denilmesi gerektiğini belirterek, "İsrail'deki nükleer silahları kim kontrol edecek?" diye sordu.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
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