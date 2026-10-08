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Fuat Oktay, Afgan öğrenci heyetine Türkiye'de 10 bin Afgan öğrenci olduğunu söyledi

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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Meclis'te Afgan Öğrenciler Şurası heyetiyle görüştü. Oktay, Türkiye'de bugün itibarıyla 10 bin Afganistan uyruklu öğrenci bulunduğunu, Afgan öğrencilerin misafir değil ev sahibi olduğunu söyledi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Afgan Öğrenciler Şurası heyetiyle bir araya geldi.

Meclis'te gerçekleşen görüşmede Türkiye'de öğrenim gören Afgan öğrencilerle buluşan Oktay, öğrencilerin misafir değil ev sahibi olduğunu söyledi.

Oktay, Türkiye'nin Afgan öğrencilerin ikinci vatanı olduğunu, Türkiye'de bugün itibarıyla Afganistan uyruklu toplam 10 bin öğrenci bulunduğunu belirtti.

Afgan öğrencileri Türkiye'de görmenin ve Afganistan'ın geleceğini konuşmanın kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Oktay, öğrencilerin güçlü bir Afgan milletinin Türkiye'deki temsilcileri olduğunu dile getirdi.

Oktay, Afganistan'ın geleceğinin inşa edilmesinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sizinle ilgili arzu ettiğim şey şu olur: Burada eğitimlerinizi tamamladığınız zaman Afganistan'a dönmenizi çok arzu ederim. Yurt dışında eğitim gördüm. Israrla Türkiye'ye dönmek istedim. Birçok arkadaşımı da teşvik ettim. Bu ülkeye borcumuz var. Bu ülke bizi ekmeğinden suyundan keserek buraya gönderdi, dönüp bu millete hizmet etmemiz, ülkenin gelişmesine katkı vermemiz lazım. Bunun aynısını sizin de demeniz lazım. Sizin fırsatınız şu: Afganistan dediğimiz küçük bir coğrafya değil, toprakları zengin, ciddi bir beşeri sermayesinin, genç nüfusun olduğu bir yer. Buna odaklanıldığında Afganistan'ın geleceğinin inşa edilmesi çok daha hızlı olur. Sizin her birinizin kendi alanınızla ilgili 'en iyi olacağım' iddiasında olmanız lazım. Siz iyi olursanız sizin peşinizden gelir, sizi bulurlar. Afganistan hükümeti sizi bulur."

Afgan Öğrenciler Şurası heyeti adına konuşan Sayed Süleyman Nabil ise Şura olarak Türkiye'nin 51 ilinde örgütlendiklerini, çeşitli kamplar ve seminerler düzenlediklerini anlattı.

"Geleceğin Afganistan'ını nasıl inşa ederiz?" düşüncesine eğildiklerini belirten Nabil, "Afganistan'ın geleceğinde dış politikamızı nasıl tasarlarız? 'Bugünün Türkiye'sinde olduğu gibi çok daha aktif, dünyaya yön verebilen o kadar olmasa bile kendi ülkemizi, bölgemizi yönlendirebilen bir ülke nasıl oluruz?' düşüncesiyle sizlerle görüşmek istedik. Tecrübeleriniz, Türkiye'ye yaptığınız hizmetler bizim onlarca gün alacağımız eğitimden daha önemlidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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