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Friedrich Merz, Almanya'da İlk Turda Başbakan Seçilemedi

Friedrich Merz, Almanya'da İlk Turda Başbakan Seçilemedi
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Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Federal Meclis'te yapılan oylamada başbakanlık için yeterli oy alamadı. İkinci tur oylamanın yapılmayacağı açıklandı.

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, Federal Meclis'te yapılan ilk tur oylamada yeterli oyu alamayarak başbakan seçilemedi. Almanya tarihinde ilk kez yaşanan olay sonrası ikinci tur seçimin bugün yapılmayacağı açıklandı.

Almanya Federal Meclisi, 23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimden 2.5 ay sonra yeni başbakanı seçmek için toplandı. Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner başkanlığında toplanan 630 sandalyeli Federal Meclis'te yapılan gizli oylama sonucu muhafazakar Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, oylamaya katılan 621 milletvekilinden 310'unun oyunu alabildi ve başbakan seçilmesi için gerekli olan 316 oya ulaşamadı. Oylamada 307 milletvekili Merz'in başbakanlığına "hayır" oyu kullanılırken, 3 milletvekili çekimser kaldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı. Merz, yeterli oyu alamamasının ardından Meclis Genel Kurul salonundan ayrıldı. Almanya siyasi tarihinde bir başbakan, ilk kez ilk turda seçilemedi. İkinci tur oylamanın bugün yapılmayacağı açıklandı.

Koalisyon için anlaşan partilerin 628 sandalyesi var

Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Şubat ayında yapılan genel seçimlerde oyların yüzde 28.5'ini alarak sandıktan birinci çıkmıştı. Hükümeti kurmak için anlaşan CDU/CSU ile sandıktan yüzde 16.4 oy oranı ile üçüncü çıkan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Friedrich Merz'in Başbakan olması yönünde anlaşmıştı.

Koalisyon ortaklarının Federal Meclis'te toplam 628 milletvekili bulunurken, Merz'in 310 "evet" oyu alması partilerde fire olduğunu ortaya çıkardı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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