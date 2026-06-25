Haberler

Macron: "Fransız donanması, Rusya'nın gölge filosuna ait bir tankere el koydu"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Sicilya açıklarında Rusya'nın gölge filosuna ait 'Deliver' adlı petrol tankerinin ele geçirildiğini duyurdu. Macron, Avrupa'nın yaptırımları aşma girişimlerine izin vermeyeceğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sicilya yakınlarında seyreden Rusya'nın gölge filosuna ait bir petrol tankerinin ele geçirildiğini duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransız donanmasının salı günü Sicilya kıyıları açıklarında deniz hukukunu ihlal ederek seyreden "Deliver" adlı petrol tankerine el koyduğunu ifade etti. Tankerin Rusya'nın gölge filosuna ait olduğunu işaret eden Macron, "İngiltere'nin benzer bir operasyonundan birkaç gün sonra gerçekleştirilen gölge filoya karşı bu yeni eylem, Avrupalıların kararlılığını göstermektedir. Gölge filonun yaptırımları aşmasına ve Rusya'nın savaş çabalarını finanse etmesine izin vermeyeceğiz. Avrupa kararlı, Rusya için savaşın maliyetini artırmak ve Ukrayna'da sağlam ve kalıcı bir barışın sağlanmasını mümkün kılmak için gerekli tüm çabayı gösterecektir" ifadelerini kullandı. Deniz piyadelerinin helikopterlerden Deliver gemisine indiği anların görüntüsü de paylaşıldı.

Fransa, Rusya'nın gölge filosunun parçası olduğu gerekçesiyle en az 5 tankere el koymuştu. Rusya ise bu tür eylemleri "yasa dışı" olarak nitelendirmişti.

Rusya, Batı'nın uyguladığı yaptırımlardan kaçınmak için eski ve bayraksız tankerler kullanıyor ve bu gemiler Avrupa tarafından Rusya'nın "gölge filosu" olarak adlandırılıyor. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi

Ülkeyi yıkan çifte deprem! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TÜİK rakamları paylaştı! İşte Türkiye'de en çok ölümün olduğu ilimiz

Rakamlar paylaşıldı! İşte Türkiye'de en çok ölümün olduğu ilimiz
İstanbul'da gece yarısı esrarengiz görüntü

İstanbul'da gece yarısı esrarengiz görüntü! İzleyenler dondu kaldı
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı

Olayların ilçesindeki infaz kamerada! Defalarca kafasına ateş etti
Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk

Bankada işlem yaparken hayatının şokunu yaşadı: Kalpten gidiyorduk
Kars'ta Kerbela matem töreni! Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin'i andı

Görüntü bugün Kars'ta kaydedildi
'Onun bunun çocukları' tartışması büyüyor! Ahmet Çakar Hacıosmanoğlu'nu fena bombaladı

"Onun bunun çocukları" tartışması büyüyor! Birbirlerine düştüler
Ganalı şamandan olay itiraf: Yanlışlıkla Türkiye'ye büyü yaptım

Neden elendiğimiz şimdi belli oldu: Çırağım haritayı kaydırınca...