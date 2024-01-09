İlklere imza attı! Fransa'nın yeni Başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un istifasının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ı yeni başbakan olarak atadı. Resmi açıklama henüz yapılmadı. Attal, 1984 yılında François Mitterrand tarafından atandığında 37 yaşında olan Sosyalist Laurent Fabius'u bile geride bırakarak modern Fransız tarihinin en genç ve eşcinsel olduğunu açıkça ifade eden ilk başbakanı oldu.

FRANSA'NIN YENİ BAŞBAKANI ATTAL OLDU

Fransa'da Mayıs 2022'den bu yana görev yapan 62 yaşındaki Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un dün istifa etmesinin ardından yeni başbakan belli oldu. Fransız basını, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 34 yaşındaki Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ı yeni başbakan olarak atadığını duyurdu.

EŞCİNSEL OLDUĞUNU AÇIKÇA İFADE ETMİŞTİ

Fransa hükümetinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Macron'un yakın müttefiki olarak bilinen Gabriel Attal, Covid-19 salgını sırasında hükümet sözcüsü olarak görev yapmıştı. Attal, 1984 yılında François Mitterrand tarafından atandığında 37 yaşında olan Sosyalist Laurent Fabius'u bile geride bırakarak modern Fransız tarihinin en genç ve eşcinsel olduğunu açıkça ifade eden ilk başbakanı oldu.

HÜKÜMETTE DEĞİŞİKLİK SÖYLENTİLERİ ARTMIŞTI

Macron ve Borne liderliğindeki hükümet, Macron'un 2022'de yeniden seçilmesinden kısa bir süre sonra mecliste mutlak çoğunluğu kaybetmiş ve yasaları geçirme konusunda zorlanmıştı. Macron'un geçtiğimiz yıl aralık ayında yeni bir siyasi girişim sözü vermesinden bu yana hükümette değişiklik yapılacağı konusunda söylentiler artmıştı.

Gabriel Attal.

BORNE İSTİFA ETMİŞTİ

Elysee Sarayı'ndan dün yapılan açıklamada, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunduğu, Macron'un da kabul ettiği belirtilmişti. Macron, Başbakan Borne'un istifasına ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Borne'a ülkeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etmişti. Borne'un, Fransız ulusuna hizmet eden çalışmalarının örnek teşkil ettiğini kaydeden Macron, "Devlet kadınları cesareti, sorumluluğu ve kararlılığı ile projemizi hayata geçirdiniz. Tüm kalbimle teşekkür ederim" ifadesini kullanmıştı.