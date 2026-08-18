Fransa'dan İran'a diplomatik misilleme: 2 İranlı diplomat sınır dışı edilecek

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, İran'ın 2 Fransız diplomatı gözaltına alarak şiddet uyguladığı gerekçesi ile İranlı 2 diplomatın önümüzdeki günlerde sınır dışı edileceğini açıkladı.

Fransa, geçtiğimiz ay İran'ın başkenti Tahran'da 2 Fransız diplomatın gözaltına alınarak şiddet uygulanmasına misilleme olarak İranlı diplomatları sınır dışı etme kararı aldı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Orta Doğu'da gerilimin arttığı bu dönemde yaşananların başlıca mağdurlarının İran halkı olduğunu belirterek, "Fransa, İran halkının yanında durduğu, sanatçılarını, bilim insanlarını ve araştırmacılarını desteklediği için iki Fransız diplomat 19 Temmuz'da skandal bir şekilde ve kasten saldırıya uğradı. Bu durumun artık bir karşılığı var. Fransa'daki iki İranlı diplomat önümüzdeki günlerde sınır dışı edilecek" dedi.

İran 2 Fransız diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

İran Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz ay yabancı müdahale iddialarına ilişkin yürütülen ulusal güvenlik soruşturması kapsamında kısa süreliğine gözaltına alın 2 Fransız diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.

Bakanlık, söz konusu iki diplomatın uluslararası hukuku, özellikle de 1961 Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi'ni ihlal eden faaliyetleri ve yasadışı davranışlarda bulunduğunu belirterek, Fransa hükümetinin bu tür davranışların tekrarını önlemek için hiçbir önlem almadığını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı