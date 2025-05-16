Fransa, İran'a Dava Açtı: Tutuklu Vatandaşlar İçin Uluslararası Adalet Divanı'na Başvuruldu

Fransa, İran'a Dava Açtı: Tutuklu Vatandaşlar İçin Uluslararası Adalet Divanı'na Başvuruldu
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Fransa, 3 yıldır İran'da tutuklu bulunan iki vatandaşı için Uluslararası Adalet Divanı'nda İran'a dava açtı. Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İran'ı rehine tutma ve kötü muamele iddialarıyla suçladı.

Fransa, 3 yıldır İran'da tutuklu bulunan 2 vatandaşı için İran yönetimine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İran'a dava açtı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, 3 yıldır İran'da tutulan 2 Fransız vatandaşı için Uluslararası Adalet Divanı'nda İran'a dava açtıklarını duyurdu. Barrot, Fransız basınına yaptığı açıklamada Fransa'nın İran'ı "rehin tutulan, işkenceye varan korkunç şartlarda gözaltında tutulan" çifte konsolosluk koruması sağlama yükümlülüğünü ihlal etmekle suçladığını söyledi.

Fransa'nın doğusunda yaşayan 40 yaşındaki edebiyat öğretmeni Cecile Kohler ve eşi 70'li yaşlardaki Jacques Paris, 7 Mayıs 2022'de İran'a yaptıkları turistik gezinin son gününde casusluk suçlamasıyla tutuklandı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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