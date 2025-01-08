Üye Girişi
Haberler
Şeyda polisin katiline ağırlaştırılmış müebbet

Adliyeye hayvan aracıyla götürülen katilin cezası belli oldu
TFF resmen açıkladı! Türk futbolunda yabancı hakem dönemi

Türk futbolunda yabancı hakem dönemi
MHP'li Feti Yıldız: Abdullah Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir

MHP'nin kritik ismi açıkladı: Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir
ABD felaketi yaşıyor! Saatlerdir süren yangın nedeniyle OHAL ilan edildi

Dünyanın süper gücünü çaresiz bırakan yangın! Görüntüler dehşet verici

Fransa'dan ABD'ye Grönland Tepkisi: Egemen Sınırlarımızı Koruruz

Fransa'dan ABD'ye Grönland Tepkisi: Egemen Sınırlarımızı Koruruz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ABD kontrolünde istemesi üzerine, Avrupa Birliği'nin egemen sınırlarını koruyacağına dair güçlü bir açıklama yaptı. Barrot, ABD'nin Grönland'ı işgal edeceğine inanmadığını belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği (AB) üyesi Danimarka'ya bağlı özerk bölge statüsündeki Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği yönündeki açıklamasına tepki göstererek, "AB, egemen sınırlarına herhangi bir saldırıya izin vermeyecek" dedi.

ABD'de 20 Ocak'ta göreve başlamaya hazırlanan Donald Trump'ın "Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiği" yönündeki açıklamasının yankıları sürüyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransız medyasına verdiği röportajda konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Barrot, ABD'nin 600 yıldan uzun süredir Danimarka'ya ait olan Arktik adasını işgal edeceğine inanmadığını ifade etti. Barrot, "Avrupa Birliği'nin, kim olursa olsun, diğer ülkelerin kendi egemen sınırlarına saldırmasına izin vermeyeceği konusunda hiçbir şüphe yoktur. Biz güçlü bir kıtayız. Bana ABD'nin Grönland'ı işgal edip etmeyeceğini soruyorsanız, cevabım hayır. Ama en güçlünün hayatta kaldığı bir döneme mi girdik? O zaman cevabım evet" diye konuştu.

Barrot, AB'nin kendisini korkutmasına veya aşırı kaygılandırmasına izin vermemesi, uyanması ve güçlenmesi gerektiğini vurguladı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Torunu hayalini gerçekleştiriyor! Güzelliği ise dillere destan
img

2 dev markanın Türkiye'deki tüm şubeleri kapanıyor
img

Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roketsan mühendisi Yücel'in babası: Oğlum intihar etmedi, infaz edildi

Evinde ölü bulunan Roketsan mühendisinin babasından olay iddia
Özel'in seçim vaadini gölgede bırakan gaf: Bu ilçeyi il yapacağız, plakası da 83 olacak

İl yapmak istedikleri ilçedeki plaka gafı, vaadini gölgede bıraktı
Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
Tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın aylık geliri dudak uçuklattı

Tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın aylık geliri dudak uçuklattı
İbrahim Tatlıses'in torunu Oxford'a başvurdu! Güzelliği daha çok konuşuldu

Torunu hayalini gerçekleştiriyor! Güzelliği ise dillere destan
Çarşaf çarşaf belge yayınladılar: Esma Esad İngiliz istihbaratına çalışmış

Esma Esad'ın ajan olduğu ortaya çıktı! İşte hizmet ettiği ülke

Son Dakika Haberleri

ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Ocak Polatlı, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 8 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 8-9 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 8-9 Ocak Çatalca, Küçükçekmece, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Eski Yöntem filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eski Yöntem filmi ne zaman, nerede çekildi? Abdullah Öcalan çıkacak mı, tahliye olacak mı? CANLI maç izle! (GALATASARAY BAŞAKŞEHİR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Ocak günün maçları nereden izlenir? 9 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Aslan, Terazi burcu yorumu! 9 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Ocak 2025 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Ocak 2025 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Süper Lig'de yabancı var hakemleri mi olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.