Fransa'da kabine değişikliği yapıldı

Fransa'da kabine değişikliğine gidilerken, Başbakan Elisabeth Borne görevine devam edecek.

Fransa'da kabinede değişikliğe gidildi. Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Gabriel Attal'ın yeni Eğitim Bakanı, Aurelien Rousseau'nun ise yeni Sağlık Bakanı olduğu duyuruldu. Tartışmalı emeklilik reformuna yönelik protestolarda istifası istenen Başbakan Elisabeth Borne, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise görevlerine devam edecek.

Emeklilik reformu krizi sırasında bir yetişkin dergisine kapak olduğu için eleştirilen Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi ve Vakıf Hayatından Sorumlu Devlet Bakanı Marlne Schiappa'nın ise görevine son verildi.

Kabinede, Dayanışma Bakanı, Deniz Aşırı Topraklardan Sorumlu Bakan, Kent ve Konuttan Sorumlu Bakan, Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan, Ekolojiden Sorumlu Devlet Bakanı, Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı, Biyoçeşitlilikten Sorumlu Devlet Bakanı ve Engelli Bireylerden Sorumlu Devlet Bakanı değiştirildi. - PARİS