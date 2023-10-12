Fransa'da Filistin'e destek protestoları yasaklandı

Fransa'da Filistin'e destek protestoları kamu düzenini tehdit ettiği gerekçesiyle yasaklandı. Başkent Paris'te polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Fransa'da Filistin'e destek protestoları kamu düzenini tehdit ettiği gerekçesiyle yasaklandı. Başkent Paris'te Filistin'e destek gösterisine polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 6'ncı gününde devam ederken, Fransa'da Filistin'e destek protestoları kamu düzenini tehdit ettiği gerekçesiyle yasaklandı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, bölge valilerine gönderdiği notta, gösterilerin "kamu düzenini bozabileceğini" belirterek, gösterileri düzenleyenlerin tutuklanması gerektiğini ifade etti.

Yasağa rağmen yüzlerce Filistin yanlısı, başkent Paris'teki Republique Meydanı'nda bir araya gelerek, Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Göstericiler ellerinde Filistin bayrakları ile sık sık, "Filistin kazanacak", "İşbirlikçi Macron" ve "Siyonistler, sizler teröristsiniz, bizler hepimiz Filistin'iz" sloganları attı.

Polis, bazı göstericilere 135 euro para cezası kesti

Polis, bazı göstericilere 135 euro para cezası kesti. Para cezası kesilen bir gösterici, Filistin'in halkının canlarıyla özgürlüğün bedelini ödediklerini belirterek, kendisine kesilen para cezasının önemsiz olduğunu vurguladı. Paris'teki gösteriye polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Paris dışında da gösteriler yapıldı

Paris'in dışında Rennes ve Bordeaux gibi kentlerde de Filistin'e destek gösterilere düzenlenirken, göstericiler, Filistin ve İsrail arasında adil ve kalıcı bir barış çağrısında bulundu. - PARİS