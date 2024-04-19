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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnanlı yetkililerle görüştü

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Khalil Aoun ile Paris'te bir araya geldi. Görüşmede, Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi ve Lübnan'daki siyasi çıkmazın hafifletilmesi konuları ele alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, başkent Paris'te Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Khalil Aoun ile bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, başkent Paris'te bugün Lübnanlı misafirleri ile bir araya geldi. Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Khalil Aoun ile gerçekleştirilen görüşmede, Hizbullah ve İsrail arasındaki sınır ötesi çatışmaların nasıl sona erdirilebileceği ve Lübnan'daki siyasi çıkmazın nasıl hafifletilebileceği masaya yatırıldı.

Lübnan Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Macron ile sınır ötesi çatışmaların sona erdirilmesi için orduya daha fazla destek verilmesi ve Hizbullah'ın sınırın 10 km uzağına çekilmesi konularının görüşüldüğü belirtildi. Açıklamada Mikati'nin Macron'a "İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığını durdurma ve ordunun görevlerini tam olarak yerine getirebilmesi için ekipman ve uzmanlık desteği sağlama" çabalarından dolayı teşekkür ettiği aktarıldı. Görüşmede ayrıca Lübnan'da yeni bir cumhurbaşkanı ihtiyacı da ele alındı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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