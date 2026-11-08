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Fransa, Abu Dabi'deki Rusya-ABD-Ukrayna görüşmelerine katılacağını açıkladı

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Fransa, Abu Dabi'deki Rusya-ABD-Ukrayna görüşmelerine katılacağını açıkladı
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Abu Dabi'de 10-11 Kasım'da Rusya-ABD-Ukrayna arasında yapılacak görüşmelere Fransa'nın katılacağını açıkladı. Barrot, Avrupalıların iyi temsil edileceğini belirtirken Fransa'yı kimin temsil edeceğinin henüz belli olmadığını söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 10-11 Kasım tarihlerinde Rusya-ABD-Ukrayna arasında gerçekleştirilecek görüşmelere Fransa'nın da katılacağını belirterek, "Fransa bu görüşmelere katılmak üzere Abu Dabi'de olacak. Avrupalılar iyi bir şekilde temsil edilecek" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılmasına yönelik devam eden diplomatik çabalar doğrultusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Rusya-ABD-Ukrayna arasında gerçekleştirilecek görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Bakan Barrot, Fransız RTL radyosuna yaptığı açıklamada Avrupa'nın da 10-11 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek görüşmelere katılacağını belirterek, "Avrupalılar iyi bir şekilde temsil edilecek. Fransa bu görüşmelere katılmak üzere Abu Dabi'de olacak. Burada Fransa'yı kimin temsil edeceğini henüz söyleyemem, ancak Fransa kesinlikle orada olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bu hafta başında yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna'dan heyetlerin Washington'ın arabuluculuğuyla Moskova'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı sonlandırmak üzere bir araya geleceğini ve temaslarda savaş sonrasındaki muhtemel güvenlik anlaşmaları ile gerilimin düşürülmesinin ele alınacağını belirtmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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