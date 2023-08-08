Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek 4 yıllık başkanlık döneminde Foça'da gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Görüşmeye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da katıldı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. "Çevre ve Şehircilik, Tarım, Sosyal Sorumluluk, Cittaslow Foça, Kentsel Düzenlemeler, Sosyal Belediyecilik, Yeni Nesil Belediyecilik, Kültür Sanat, Spor Faaliyetleri ve Veterinerlik Hizmetleri" başlıklarıyla hazırlanan 132 sayfalık tanıtım kitabını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na son 4 yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz önemli çalışmalarımızı detaylı bir şekilde aktardık. Bu kapsamda, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıran, toplumun geniş kesimlerine dokunan ve olumlu etkiler yaratan projelerimizi ve hizmetlerimizi paylaştık. Cumhuriyet Halk Partimizin hedeflerine ve değerlerine olan bağlılığımızı bir kez daha vurguladık" dedi.

Gürbüz, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Bağarası Sanayi Sitesi'nin 11 Ağustos Cuma günü yapılacak olan temel atma törenine davet etti.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, genel merkez ziyareti kapsamında; Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Semra Dinçer, Tahsin Tarhan ve Genel Sekreter Neslihan Hancıoğlu ile de görüşmelerde bulundu.

Başkan Gürbüz, yaptığı görüşmelerde CHP'nin insan merkezli politika anlayışına olan inancını dile getirdi ve Foça'da yaptıkları çalışmaların bu değerler doğrultusunda şekillendiğini ifade etti. Genel Başkan Yardımcılarının da Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün Foça için ortaya koyduğu çabaları ve çalışmalarını takdirle karşıladıkları belirtildi.