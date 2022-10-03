Fiyat haberlerinden sonra TOGG'dan açıklama geldi: Çıkan söylentilere itibar etmeyin

Mart 2023'te yollara çıkması beklenen TOGG'la ilgili son zamanlarda ortaya atılan fiyat, kampanya ve tarih haberleriyle ilgili açıklama geldi. Şirketten yapılan açıklamada, "Fiyat listesi, ön sipariş-satış kampanyası, kendisini TOGG iş ortağı olarak tanıtan üçüncü kişi ve kurumların kamuoyunu yanıltmaya yönelik demeçlerinin, yayın ve ilanlarının arttığını gözlemliyoruz. Bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz." denildi.

29 Ekim'de Gemlik'te üretilmeye başlanacak elektrikli otomobil, 2023'ün ilk çeyreğinde ise satışa sunulacak. İlk önce c segment SUV karoser ile elektrikli araç rekabetine dahil olacak TOGG ile ilgili merak edilen konuların başında kuşkusuz aracın fiyatı geliyor. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, her fırsatta otomobilin 'ulaşılabilir' bir fiyat politikasına sahip olacağını söylese de, henüz bu konuda açıklanmış resmi bir rakam bulunmuyor.

900 BİN TL OLACAĞI İDDİA EDİLDİ

Ancak son zamanlarda art arda çıkan bazı haberlerde, otomobillerin fiyatlarıyla ilgili rakam telaffuz edildi. TOGG'un C-SUV modelinin arkadan itişli versiyonunun matrah değerinin en fazla 700 bin TL olması durumunda, aracın perakende satış fiyatının da yaklaşık 910 bin TL olacağı öne sürüldü.

"HAYAL ÜRÜNÜ İDDİALAR DİKKAT ÇEKİCİ BİR BİÇİMDE ARTTI"

Bilgi kirliliğinin önüne geçmek için TOGG tarafından bir açıklama yayınlandı. Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Gemlik Kampüsümüzün resmi açılışını gerçekleştireceğimiz 29 Ekim 2022 ve akıllı cihazımızın yollara çıkacağı Mart 2023 tarihi yaklaştıkça Togg'a olan ilgi de artıyor. Bu ilgi ve merakı gururla takip ediyor, markamızla ilgili ticari sır olmaktan çıkan her gelişmeyi düzenli olarak sosyal medya hesaplarımız ve basın bültenlerimiz aracılığıyla duyuruyor, kamuoyunu gelişmelerden haberdar ediyoruz. Özellikle son haftalarda tamamı tahmine ya da varsayıma dayanan beyanlar, şirket temsilcilerimizin ifadelerinin çarpıtılarak yorumlanması ve hayal ürünü iddialar maalesef dikkat çekici biçimde artmıştır.

3 NOKTAYA DİKKAT ÇEKTİLER

Markamız tarafından açıklanmış gibi gösterilerek;