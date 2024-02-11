Finlandiya'da Alexander Stubb yeni cumhurbaşkanı seçildi

Finlandiya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için yapılan ikinci turda resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 51,6'sını alan eski Başbakan Alexander Stubb, ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

Finlandiya'da 28 Ocak'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri, hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle ikinci tura kalmıştı. Bugün yapılan ikinci turda oyların yüzde 99,7'sinin sayılmasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 51,6'sını alan eski Başbakan Alexander Stubb, ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. Stubb yaptığı açıklamada, seçim zaferini hayatının "en büyük onuru" olarak nitelendirerek, " Finlandiya'nın cumhurbaşkanı olarak hizmet edebileceğim için son derece mutlu ve minnettarım" dedi.

Stubb'ın rakibi olan eski Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ise oyların yüzde 48,4'ünü aldı. Haavisto yaptığı açıklamada, Stubb'ı " Finlandiya'nın 13. cumhurbaşkanı" olarak tebrik ederek, " Finlandiya'nın iyi bir cumhurbaşkanına sahip olduğuna inanıyorum. Alexander Stubb bu iş için deneyimli ve yetkin bir kişi. Daha fazla gevezelik yok" dedi.

Avrupa yanlısı ve Rusya'ya karşı sert bir tutum sergileyen güçlü bir Ukrayna destekçisi olan Stubb, nükleer silahların Finlandiya toprakları üzerinden nakledilmesine izin verilmesi ve bazı NATO birliklerinin Finlandiya'da kalıcı olarak konuşlandırılması gibi NATO ile işbirliğinden yana bir tutum sergilerken, nükleer silahların Finlandiya'da depolanmasını ise desteklemiyor. Stubb katıldığı bir programda, "Bazen nükleer silah barışın garantisidir" demişti.

28 Ocak'taki ilk turda Stubb oyların yüzde 27,2'sini, Haavisto ise yüzde 25,8'ini almıştı. - HELSİNKİ