Filistinli Kadınlar Sultanahmet Meydanı'nda İsrail'e Karşı Oturma Eylemi Yapıyor

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Sultanahmet Meydanı'nda başlattığı 15 günlük sessiz oturma eylemi, üçüncü gününde devam ediyor.

Çarşamba günü başlayan eylem kapsamında çok sayıda sivil toplum kuruluşuna üye kadınlar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla İsrail'e tepkilerini dile getirmek Sultanahmet Meydanı'nda bir araya geldi.

Ellerinde, "Gazze'de soykırım var" ve "Katil İsrail" yazılı Arapça, İngilizce ve Türkçe dövizler taşıyan kadınlar, oturma eylemi başlattı.

Kadınlara meydanda gezen bazı yerli ve yabancı turistler ile çeşitli ülkelerden aktivistler de destek verdi.

Grup adına açıklama yapan Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi Sözcüsü Hatice Karasakız, 65'ten fazla sivil toplum kuruşuyla meydanda olduklarını dile getirdi.

Karasakız, İsrail'in zulmü devam ettiği için Sultanahmet'te başlattıkları 15 günlük oturma eyleminde her gün farklı üçer kuruluşun nöbet tutacağını anlattı.

İsrail'in saldırılarının artık savaş değil, soykırım olduğunu belirten Karasakız, "Savaş devletler arasında olur. Devlet ile mazlum, hiçbir ordusu olmayan halk arasında olana savaş değil, soykırım denir. Bütün insanlara, bütün meslek gruplarına çağrıda bulunuyorum, lütfen Filistin'in haykıran sesi olun. Herkes bir şey yapabilir. Bir kişi, bir kadın, bir çocuk bile dünyanın akışını değiştirebilir. Hele bu şekilde güçlerimizi bir araya getirdiğimizde dünyaya çok daha büyük bir ses, büyük bir yankıda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Karasakız, Filistin özgür olana kadar eylemlerinin farklı alanlarda devam edeceğini söyledi.

"Dünya halkları Filistin halkını destekliyor"

Eyleme katılan Demet Tezcan, Sultanahmet'te çok fazla turistin eylemlerine destek verdiğini dile getirdi.

Tezcan, "Tonlarca bomba yağdırılıyor. Toplu bebek, çocuk katliamları gerçekleştiriliyor. İnsanlık dışı, savaş literatürünün dışında şeyler yaşanıyor orada. Ama şu an dünyanın her yerinde dünya halkları Filistin halkını destekliyor. Her tarafta, dünyanın her coğrafyasında bayrağı dalgalanıyor." dedi.

ABD'li aktivist Ann Wright, ABD ordusundan istifa ettiğinden beri dünyada ABD'ye ve acımasız uygulamalarına karşı mücadele eden STK'lerde görev yaptığını söyledi. ABD hükümetinin İsrail'in Gazze'deki insanlara yapılanlara karşı kayıtsız kaldığını belirten Wright, 2010'da Mavi Marmara kafilesinin bir parçası olduğunu da sözlerine ekledi.

Kanadalı aktivist Wendy Goldsmith, ülkesinin hükümetinin yaşananlara kayıtsız kaldığını ve İsrail'in gözler önünde Gazze'de soykırım yaptığını kaydetti.

Eyleme destek veren Kırgızistanlı Eliana Satarova da Kırgızistan halkının Gazze için ağladığını, ülkesindeki çocukların Gazze'deki çocuklar için para topladığını aktardı.

Oturma eylemi 15 Kasım'a kadar her gün 12.00-19.00 saatleri arasında yapılacak.