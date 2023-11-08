Filistinli Kadınlar İsrail'e Karşı Oturma Eylemi Yapıyor

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifinin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Sultanahmet Meydanı'nda başlattığı 15 günlük sessiz oturma eylemi, 8'nci gününde devam etti. Eyleme Sümeyye Erdoğan Bayraktar da destek verdi.

İstanbul'da 74 farklı sivil toplum kuruluşuna üye çok sayıda kadın, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'e tepkilerini dile getirmek için Sultanahmet Meydanı'nda toplandı. 1 Kasım'da başlayan eylemlerin 8'inci gününde organizasyonu Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üstlendi. Kadınlar, ellerinde "Gazze'de soykırım var", "Filistin'e destek için sen de 5 dakika otur" ve "Çocuklar katlediliyor" yazılı Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranice pankartlar taşıdı. Oturma eylemine, yüzlerce kadınla beraber KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Kanadalı yazar Jenny Molendyk de katıldı. Molendyk, Filistin'de öldürülen 2 bin kişinin isim listesiyle eyleme geldi.

"10 binden fazla masum insan katledildi"

Bir açıklama yapan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, dernek olarak Filistin'in yanında olduklarını göstermek istediklerini ifade ederek, "3 hafta önce Eminönü'ndeydik. 1 Kasım'dan itibaren Sultanahmet Meydanında oturma eylemine devam ediyoruz. İsrail 1 aydır bütün insani değerleri, bütün uluslararası hukuku çiğneyerek masum insanları katletmeye devam ediyor. Bir ay içinde 10 binden fazla masum insan katledildi. Bu sayısı her gün artıyor. Şu çok açık ki İsrail'in buradaki tek amacı, Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması ve kendilerinin o topraklara yerleşmesi. Bu uğurda masum canı almanın, insanları katletmenin onlar için hiçbir sorun olmadığını birçok Filistinli politikacı her defasında ifade etti" diye konuştu.

"Milyonlarca insan bütün dünyada ayakta"

İsrail zulmüne karşı sessiz kalınmaması gerektiğini söyleyen Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Bizler halklar, vatandaşlar, sivil toplum gönüllüleri olarak bu zulüm karşısında sessiz kalamayız. Şu anda hepiniz haberlerden izliyorsunuz. Milyonlarca insan bütün dünyada ayakta. Bütün dünyada herkes Filistin'in özgürlüğü için haykırıyor. Sivil toplum gönüllüleri olarak bizim üstümüze düşen eylemlerimizle, boykotlarımızla, dualarımızla elimizden ne geliyorsa yaparak birlik olarak, beraber hareket ederek Filistin'in yanında olduğunu göstermek ve İsrail'in zulmüne karşı durmak" dedi.

Kanadalı yazar Jenny Molendyk ise, "Savaşta hayatını kaybeden 2 bin kişinin isminin olduğu listeyi getirdim. Onu 6 ile çarpıp ölen kişilerin sayısını bilebiliriz. İsimleri unutmayalım, onlar için dua edelim. Ölmediler, cennette gittiler. Zafer onların, unutmayalım. Dünya bunu görsün. Bu kişiler içinde anneler, teyzeler, babalar, çocuklar, yaşlılar var. Bir yaşından küçükler var" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL