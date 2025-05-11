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Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze'deki Can Kaybı 52 Bin 829'a Yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze'deki Can Kaybı 52 Bin 829'a Yükseldi
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Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybının 52,829'a, yaralı sayısının ise 119,554'e ulaştığını bildirdi. Saldırılar sonucunda bölge ağır bombardıman altında kalmaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda can kaybının 52 bin 829'a, yaralı sayısının 119 bin 554'e yükseldiğini bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, ağır bombardıman Gazze Şeridi'ni adım adım bir toplu mezara dönüştürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 19 sivilin cansız bedeni ile 81 yaralının getirildiğini, cenazelerden 1'inin daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalarak yaşamını yitiren sivile ait olduğunu bildirdi. Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 2 bin 720 Filistinlinin öldürüldüğünü, 7 bin 513 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 52 bin 829'a, yaralı sayısının 119 bin 554'e yükseldiği ifade edildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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