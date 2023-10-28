Filistin mitinginde Erdoğan'ın konuşmasını bölen slogan: Mehmetçik Gazze'ye

Büyük Filistin Mitingi'nde yüz binlerce kişiye hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması, sık sık "Mehmetçik Gazze'ye" sloganları ile kesildi.

İsrail'in Gazze'ye tam ablukası ve bombardımanları 22 gündür devam ederken, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Büyük Filistin Mitingi düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Filistin'e destek vermek için toplanan yüz binlerce vatandaşa hitap etti.

"MEHMETÇİK GAZZE'YE" SLOGANLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada, kalabalıktan da "Mehmetçik Gazze'ye" sloganları yükseldi. Atılan sloganla ilgili bir yorum yapmayan Erdoğan, konuşmasına devam etti.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Konuşmasında İsrail'e göz dağı veren Erdoğan, "Dün Ukrayna-Rusya savaşında katledilen siviller için timsah gözyaşı dökenler bugün binlerce masum çocuğun ölümünü sessizce seyrediyor. Ukrayna için gözyaşı döktünüz de Gazze'de ölen çocuklar için niçin sesiniz çıkmıyor? Ey Batı size sesleniyorum. Siz yeniden bir hilal-haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz. Böyle bir gayretin içindeyseniz bu millet ölmedi. Bu millet dimdik ayakta. Aynı şekilde Libya'da neysek, Karabağ'da neysek Ortadoğu'da oyuz. Terörle mücadele bahanesiyle onbinlerce kilometre öteden gelip milyonlarca insanı katledip, bize kendi vatandaşımızı koruma hakkı vermediler. Son 10 yıldır terörle mücadele adına ne yaptıysak bunlara rağmen gerçekleştirdik. Bundan sonra da bir gece ansızın gelebiliriz şiarıyla kendi çizdiğimiz yolda ilerlemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.