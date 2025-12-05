İsrail'i Ramallah'taki tarihi sütunları çalmakla suçlayan Filistin, uluslararası müdahale çağrısı yaptı

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde hukuka aykırı biçimde tarihi eserlere el koyduğunu belirterek ilgili kurumlara müdahale çağrısında bulundu.

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasına göre İsrail ordusu, dün, bir kepçe ve vinç eşliğinde beldedeki Hırbet el-Burc arkeolojik sahasından Bizans dönemine ait tarihi sütunları gasbetti.

Açıklamada, bu eylemlerin 1954 Lahey Sözleşmesi, protokolleri ve UNESCO'nun 1970 ve 1972 anlaşmaları da dahil olmak üzere uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Bakanlık, Filistin ulusal mirasının korunması ve yağmanın durdurulması için uluslararası kurumlara acil müdahale çağrısı yaptı.

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, UNESCO da dahil olmak üzere ilgili kurumlarla temasa geçileceğini ve çalınan eserlerin geri isteneceğini duyurdu.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, İsrail Sivil İdare ekipleri eşliğinde el-Mezrea eş-Şarkiyye beldesindeki dağlık bir bölgeye baskın düzenledi.

İsrail ordusu, bölgedeki arkeolojik alanda Bizans döneminden kalma 5 tarihi sütuna el koydu.

İsrail basınında çıkan haberlerde, "Filistinlilerin bölgede bina inşa ettiği ve tarihi eserlere zarar verdiği" iddiasıyla sütunlara el konulduğu aktarıldı.

-"Bu saldırılar, Filistin'in tarihini silmeyi hedefleyen savaş suçları niteliğinde"

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Hani el-Hayik, İsrail'in saldırılarıyla 316 arkeolojik ve tarihi alanı tamamen veya kısmen tahrip ettiğini belirterek, "Bu saldırılar, Filistin'in tarihini silmeyi hedefleyen savaş suçları niteliğinde." ifadesini kullanmıştı.

Hayik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da tarihi alanların kontrolünü sistematik olarak ele geçirdiğini anlatmıştı.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban da 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail'in arkeolojik alanları koruma bahanesiyle Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Sebastia ve Burka beldelerinde 4 bin 600 dönümlük araziye el koymayı planladığını açıklamıştı.