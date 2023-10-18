Filistin'e yapılan saldırılar için üç günlük milli yas ilan edilecek

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin bugün TBMM Genel Kurulu'nda, "Yaşadığımız çok elim olaylardan sonra milli yas ilan edebiliyoruz. Şu anda çalışmaları devam ediyor. Bugün gün içerisinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile üç günlük bir milli yas ilan edilecek. Ben Genel Kurul'daki bütün siyasi partilerin de bundan memnuniyet duyacağına eminim. Bu bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün unsurlarıyla beraber başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu konuyu hangi seviyede algıladığımızın görülmesi açısından önemlidir diye düşünüyorum. Sanıyorum Genel Kurul devam ederken bugün içinde nihayetlenmiş olur. Cumhurbaşkanlığı kararnamesini de burada paylaşırız. Üç günlük milli yasın bu konunun idraki açısından Türkiye'nin bir örneklik teşkil edeceğine de inanıyorum" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, bugün TBMM Genel Kurulu'nda Filistin'ne yapılan saldırılar ve yaşanan can kayıpları için üç günlük milli yas ilan edeceğini duyurdu. Milli yas için çalışmaların devam ettiğini belirten Zengin, şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla, yaşadığımız çok elim olaylardan sonra milli yas ilan edebiliyoruz. Şu anda çalışmaları devam ediyor. Bugün gün içerisinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile üç günlük bir milli yas ilan edilecek. Ben Genel Kurul'daki bütün siyasi partilerin de bundan memnuniyet duyacağına eminim. Bu bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün unsurlarıyla beraber başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu konuyu hangi seviyede algıladığımızın görülmesi açısından önemlidir diye düşünüyorum. Sanıyorum Genel Kurul devam ederken bugün içinde nihayetlenmiş olur. Cumhurbaşkanlığı kararnamesini de burada paylaşırız. Üç günlük milli yasın bu konunun idraki açısından Türkiye'nin bir örneklik teşkil edeceğine de inanıyorum."