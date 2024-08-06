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Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hamas liderinin öldürülmesinin savaşı uzatmayı hedeflediğini belirtti

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesiyle Gazze'deki savaşın uzatılması ve genişletilmesinin hedeflendiğini belirtti. Abbas ayrıca Rusya'ya yapacağı ziyaret öncesi röportajında, Filistin'deki ve uluslararası arenadaki son gelişmeler hakkında istişarelerde bulunmak ve ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesiyle Gazze'deki savaşın uzatılması ve genişletilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Rus medyasının diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 12-14 Ağustos tarihleri arasında Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceği ve 13 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geleceği belirtildi. Mahmud Abbas, ziyareti öncesi Rus medyasına röportaj verdi. Abbas ziyaretinin temel amacının, Filistin'deki ve uluslararası arenadaki son gelişmeler hakkında istişarelerde bulunmak ve ikili ilişkileri her alanda güçlendirmek olduğunu söyledi. Abbas, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikastın, Gazze'ye yönelik savaşı "uzatmak" ve "kapsamını genişletmek" amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Suikastı "tehlikeli bir gelişme" olarak nitelendiren Abbas, suikastın saldırganlığın sona erdirilmesine yönelik devam eden müzakereler üzerinde olumsuz bir etkiye de yol açacağını vurguladı. Abbas İsrail'i "hırslarından vazgeçmeye, Filistin halkına ve davasına karşı saldırgan eylemlerini durdurmaya, acil ve sürdürülebilir bir ateşkes ile Gazze Şeridi'nden derhal çekilmeye çağırdı. Abbas ayrıca Gazze Şeridi'nin Filistin yönetimine devredilmesi gerektiğini belirterek, "Gazze, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve meşru Filistin hükümetinin himayesinde yönetilmelidir. İsrail'in geçici çözümler öngören planlarına şiddetle karşı çıkıyoruz" dedi.

Filistin topraklarındaki durum

Hamas, 2007'den bu yana 17 yıldır Gazze Şeridi'ni yönetiyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın başında olduğu ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü yöneten Filistin Yönetimi ise El Fetih'in elinde bulunuyor. - RAMALLAH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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