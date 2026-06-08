Bakan Fidan, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile görüştü.
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 10'uncusu İstanbul'da yapılıyor. Bakan Fidan, toplantı öncesi Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile bir araya geldi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı