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Fidan, New York'ta Mekke Anlaşması toplantısında mevkidaşlarıyla görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta BM 81. Genel Kurulu marjında Ortak Savunma için Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı. Fidan, Suudi ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla görüşerek teknik müzakerelerin son durumunu değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Ortak Savunma için Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı. Dışişleri Bakanı Fidan, toplantı kapsamında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ishak Dar ile bir araya geldi. Toplantıda, anlaşma kapsamında yürütülecek iş birliğinin kurumsallaştırılması amacıyla teknik düzeyde devam eden müzakerelerin geldiği son nokta değerlendirildi. Toplantıda ayrıca, "Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi"nin önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan müteakip toplantısının hazırlıkları ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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