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Bakan Fidan, Kırgızistanlı mevkidaşıyla bir araya geldi

Bakan Fidan, Kırgızistanlı mevkidaşıyla bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya gelerek Ortak Stratejik Planlama Grubu Yedinci Toplantısı kapsamında görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile görüştü.

Bakan Fidan, Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Yedinci Toplantısı vesilesiyle, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev ile Ankara'da bir araya geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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