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Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesinde bölgedeki gerginlik ve İran-ABD müzakerelerini ele aldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgede bugün yaşanan gerginlik ve İran ile ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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