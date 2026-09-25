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Fidan, BM Genel Kurulu marjında TDT Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı

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Fidan, BM Genel Kurulu marjında TDT Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında New York'ta Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı. Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjındaki temaslarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında New York'taki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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