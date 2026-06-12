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Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve ABD'li müzakerecilerle telefon görüşmesi yaparak ABD-İran müzakerelerini ele aldı ve kalıcı barış temennisinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD'li müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ve ABD'li müzakerecilerle bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, ABD ve İran arasındaki müzakerelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Fidan, sürecin bir an önce sonuçlanmasını ve kalıcı barışa ulaşılmasını temenni ettiğini, Türkiye'nin müzakerelere destek vermeyi sürdüreceğini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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