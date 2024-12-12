Feyza Kocademir, AK Parti Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanı Oldu

Adalet ve Kalkınma Partisi ( Ak Parti ) Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na Feyza Kocademir atandı.

Ak Parti Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanlığından geçtiğimiz aylarda istifa eden Ayşe Tokkaş'ın yerine atama yapıldı. AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan atamada Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na evli ve 2 çocuk annesi Anadolu Üniversitesi sosyoloji bölümü mezunu Feyza Kocademir atandı. Ankara'da AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'den mazbatasını alan Feyza Kocademir, yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımızın en büyük desteği ve iradesiyle 22 yıldır bir gelenek oluşturdu. Türk siyasetinde siyasetin aynı zamanda bir 'Kadın Hareketi' olduğunu da gösteren bir gelenek bu. Kuruluşumuzdan bugüne Sayın Cumhurbaşkanımızın kadınlarla birlikte yol yürüme inancı bize her daim güç verdi. Bizde kendisi ile bu kutlu dava da yer alacağımız için mutluyuz Selendi'de AK Partimizi yükseltmeye devam edeceğiz aldığımız bu görevi en iyi şekilde devam ettireceğiz Sahada basmadık yer bırakmayacağız, herkesin dertlerini dinleyeceğiz, özveriyle çalışacağız, Yeni yönetim kurulu üyelerimizle birlikte partimizin başarısına, ülkemizin 2053 ve 2071 hedefine birlikte yürüyeceğiz" dedi. - MANİSA