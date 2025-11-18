FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Yapılanmasına Yönelik Operasyon: 22 Gözaltı Kararı
Ankara'da FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonlar Ankara merkezli olmak üzere 9 farklı ilde gerçekleştiriliyor.
Ankara'da FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik soruşturmada 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 9 ilde operasyon başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Politika