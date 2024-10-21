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FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası Mahmut Çorumlu'dan ilk açıklama

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FETÖ ile mücadelenin başkahramanlarından Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümünün ardından açıklamada bulundu. Çorumlu "Yüce Türk devletine ve Türk Milletine niyeti bozanın sonu hazin olurmuş. 15 temmuz şehitlerimize rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü FETÖ ile mücadelenin sembol isimlerinden biri olan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminde 251 vatandaşımızı şehit ettiren FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrasında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

MAHMUT ÇORUMLU'DAN AÇIKLAMA

Resmi X hesabından bir paylaşımda bulunan Çorumlu "Kumpaslar ve iftiralarla karartılan hayatlar, soru çalmalar, devlete sızmalar ve sonuç olarak hakkı yenen mağdur edilen milyonlarca insan… Heder edilen bir nesil… Yüce Türk Devleti'ne ve Türk Milleti'ne kastedilerek darbe teşebbüsü…

"HER FAYDALI ŞEY HAYIRLI DEMEK DEĞİLMİŞ"

Yabancı istihbarat örgütlerinin maşası olmak… Neymiş; her faydalı şey hayırlı demek değilmiş. Neymiş; Yüce Türk Devletine ve Türk Milleti'ne niyeti bozanın sonu hazin olurmuş.15 Temmuz şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi.

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası Mahmut Çorumlu'dan ilk açıklama

MAHMUT ÇORUMLU KİMDİR?

Mahmut Çorumlu, 1968 yılında Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde doğdu. 1986 yılında Polis Kolejinden, 1990 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. 1990 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı. Sırasıyla Kars, Sinop, Sivas, Kastamonu İl Emniyet Müdürlükleri; KOM Daire Başkanlığı ve Polis Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yaptı.

2008-2010 ve 2012-2013 yılları arasında BM (Birleşmiş Milletler) barış gücü bünyesinde Fildişi Sahilinde görev yaptı.2017 yılında "İstihbarat ve Karşı İstihbarat Hizmetlerinin Arasındaki İlişkiler" konulu çalışması ile tezli yüksek lisansını tamamlamıştır. 2016 yılı Ekim ayından 2019 Eylül ayına kadar görevini Kırıkkale Emniyet Müdürü olarak yerine getirdi. 2019 Eylül ayında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına atanan Sayın Mahmut ÇORUMLU iyi derecede Fransızca bilmekte, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası Mahmut Çorumlu'dan ilk açıklama
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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