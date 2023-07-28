Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Akbelen Ormanı'ndaki Direnişe Destek Verdi

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, maden sahasının genişletilmesi için Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimine direnen köylülere ve çevrecilere destek vermek için Milas- İkizköy'e gitti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, köylülerin ve çevrecilerin doğa nöbeti tuttuğu Akbelen'e gitti. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da CHP'li belediye başkanları ile Milas'ta halkla buluştu. Bölge halkı, 'Akbelen için adalet' yazılı pankartlarla direnişe devam ediyor.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, maden sahasının genişletilmesi için Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimine direnen köylülere ve çevrecilere destek vermek için Milas- İkizköy'e gitti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, köylülerin ve çevrecilerin doğa nöbeti tuttuğu Akbelen'e gitti. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da CHP'li belediye başkanları ile Milas'ta halkla buluştu.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Bugün, köylerindeki ağaçların kesilmemesi için, çocuklarının, çocuklarımızın geleceği için direnen İkizköylülere destek olmak için Akbelen'deydik. Bir taraftan yangınlar nedeniyle ciğerimiz yanarken, diğer taraftan, rant uğruna insan eliyle ağaçlarımızın kesilmesine göz yumamayız. Yurttaşlarımızın yanındayız" dedi.

Bölge halkı, 'Akbelen için adalet' yazılı pankartlarla direnişe devam ediyor.