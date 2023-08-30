Ferizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenle Kutlandı

Ferizli ilçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Hasan Balcı ve Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu Atatürk anıtına çelenk koydu. Teğmen Ayhan Uğur ise günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.