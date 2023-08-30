Ferizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenle Kutlandı
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Ferizli ilçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Hasan Balcı ve Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu Atatürk anıtına çelenk koydu. Teğmen Ayhan Uğur ise günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.
Ferizli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.
Ferizli Kaymakamlığı önündeki programda, Kaymakam Hasan Balcı ve Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu Atatürk anıtına çelenk koydu.
Kurum ve kuruluşlar, siyasi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katıldığı etkinlikte Teğmen Ayhan Uğur, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı.