Ferit Şenyaşar, TBMM'ye kaydını yaptırdı

Babası ve iki kardeşi öldürülen, annesi Emine Şenyaşar ile Şanlıurfa Adliyesi önünde "Adalet Nöbeti"ne başlayan ve Yeşil Sol Parti'den Şanlıurfa Milletvekili seçilen Ferit Şenyaşar, TBMM'ye gelerek kayıt işlemlerini yaptırdı.

Babası ve iki kardeşi öldürülen, annesi Emine Şenyaşar ile Şanlıurfa Adliyesi önünde "Adalet Nöbeti"ne başlayan ve Yeşil Sol Parti'den Şanlıurfa Milletvekili seçilen Ferit Şenyaşar, TBMM'ye gelerek kayıt işlemlerini yaptırdı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışması sırasında, Şenyaşar ailesinin işlettiği dükkana girmesi ve başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesinin ardından meydana gelen olaylarda milletvekilinin korumalığını yapan kardeşi Mehmet Şah Yıldız ve hastaneye sevk edilen Esvet Şenyaşar ile iki oğlu, Celal ve Adil Şenyaşar hayatını kaybetmiş, sekiz kişi de yaralanmıştı.

Annesi Emine Şenyaşar ile Şanlıurfa Adliyesi önünde "Adalet Nöbeti"ne başlayan Ferit Şenyaşar, Yeşil Sol Parti'den Şanlıurfa Milletvekili adayı olarak gösterildi.

Şenyaşar, 14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçildi. Bugün Meclis'e gelen Ferit Şenyaşar, Şeref Holü'ndeki masalarda kayıt işlemlerini yaptırdı.