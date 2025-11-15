Ferit Avcıkıran STK Temsilcileriyle Görüştü

Diyarbakır'da AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ferit Avcıkıran, STK temsilcileri ve vakıf yöneticileriyle görüştü.

AK Parti Genel Merkezi oluru ile Bağlar İlçe Başkanlığı görevine atanan Ferit Avcıkıran, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve vakıf yöneticileriyle görüştü. Görüşmelerde temsilci ve yöneticilerle istişarelerde bulunduklarını belirten Avcıkıran, aldıkları sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmalarına aralıksız devam edeceğini söyledi. Güçlü gönül bağı kuracaklarını ifade eden Avcıkıran, "Saha çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızla sık sık görüşmelerimiz olacak. Onları dinleyip istişarelerde bulunacağız. Davamızın gerekliliklerini yerine getireceğiz" dedi. - DİYARBAKIR