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Fatih Köse, Manisa'daki milletvekillerine kırsal mahalleleri ziyaret çağrısı yaptı

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Fatih Köse, Manisa'daki milletvekillerine kırsal mahalleleri ziyaret çağrısı yaptı
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Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa'daki milletvekillerinin kırsaldaki sorunlara daha fazla eğilmesini istedi. Manisa'nın 1085 mahallesinin 839'u kırsal statüdeyken Köse, merkez ziyaretlerinin kırsal sorunları çözmeye yetmeyeceğini savundu.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa'nın 17 ilçe ve 1085 mahallesine dikkat çekerek milletvekillerinin kırsaldaki vatandaşların sorunlarına daha fazla eğilmesi gerektiğini söyledi

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa'daki siyasi temsilcilerin kent merkezi ve kırsal mahallelerdeki vatandaşlarla daha fazla temas kurması gerektiğini belirterek, kentin idari yapısına ilişkin rakamları paylaştı.

Manisa'nın 17 ilçe ve 1085 mahalleden oluştuğunu belirten Köse, mahallelerin 246'sının merkez, 839'unun ise kırsal mahalle statüsünde bulunduğunu ifade etti.

Milletvekillerinin vatandaşların sorunlarını yerinde görmesi gerektiğini dile getiren Köse, kent merkezinde gerçekleştirilen ziyaretlerin kırsaldaki sorunların tespit edilmesi açısından yeterli olmayacağını söyledi.

Köse, özellikle kırsal mahallelerin ziyaret edilmesi gerektiğini belirterek, "Mesela Kula'nın Çarıkballı mahallesine, yani eski tabirle köyüne acaba hangi siyasetçi gitmiştir? Çok merak ediyorum. Merkezde gezmekle halkın sorunlarını çözemezsiniz" dedi.

Köse, Manisa'nın tüm mahallelerinde vatandaşların sorunlarının yerinde dinlenmesi ve çözüm süreçlerinin sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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