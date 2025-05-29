Fatih Erbakan ve Ahmet Davutoğlu, Yeni Anayasa ve İnfaz Düzenlemelerini Gündeme Aldı

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Fatih Erbakan ve Ahmet Davutoğlu arasındaki görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Erbakan ve Davutoğlu, basına kapalı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni anayasa tartışmaları ile ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanı ve geçmişteki bütün siyasi liderlerin, yeni anayasa tartışmalarında en güçlü argümanı, 'Darbe anayasasını değiştirelim' argümanıydı. Ben bu fikrin her zaman sonuna kadar destekçisi oldum. Gerçekten Türkiye 12 Eylül darbe anayasasının yükünü kaldıracak durumda değil. Şartlar değişti, Türkiye'nin bu şartlara intibak ederek, gerçek anlamda milli iradeyi, milli değerlerimizi yansıtan bir anayasaya kavuşması lazım. İktidar cenahından gelen sinyallere bakıldığında; düşünce özgürlüğüne, insan haklarına dayalı bir anayasa fikrinden daha çok yargıyı ve yasamayı yürütmenin emrine, yürütmeyi de bir kişinin emrine veren, daha da güçlenmek için yapılan bir anayasa ve Sayın Cumhurbaşkanının kişisel olarak bir sefer daha fazla seçilmesini sağlayacak bir anayasa yönünde sinyaller geliyor. Bu sinyaller olması durumunda tabii ki pozisyonumuz açık ve net olur" dedi.

SOKAKLARI ÇETELERE AÇACAK DÜZENLEMEYE KARŞI ÇIKARIZ'

İnfaz düzenlemesi ile ilgili çalışmaları değerlendiren Davutoğu, "Maalesef günlerdir gündemde tutulan bu konu, daha komisyona bile getirilmeden basında tartışıldı, spekülasyonlar yapıldı. Bu bir usul hatası, büyük bir usul sapması hükümetin. Cumhurbaşkanının bir düşüncesi, bir tasarısı varsa bunun Meclis'e gelmesi, önce orada tartışılması sonra kamuoyunda tartışılması lazım. Ama olan şu; önce kamuoyunda tartışılıyor, gelen tepkilere göre muhteva ve zamanlama ayarlanıyor. Dolayısıyla şu anda önümüzde bir tasarı olmadan yorum yapmak doğru olmaz. İnsani boyut taşıyan yaşlılar, hastalar vesaire daha önce Covid döneminde de sağlanan imkanlar açısından bakıldığında, meseleye tamamıyla insani boyutuyla bakarız ve insani boyut açısından doğru gördüğümüz hususlara destek veririz. Ama sokakları tekrar çetelere, daha önceki infaz yasalarında olduğu gibi mafyatik unsurlara açacak bir düzenlemeye karşı çıkarız" diye konuştu.

'KİŞİYE ÖZEL BİR ANAYASAYA KARŞI OLURUZ'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 12 Eylül döneminden kalan anayasanın değiştirilmesine ve daha demokratik, özgürlükçü, hukuku üstün tutan, insan haklarını ön plana alacak bir anayasanın yapılmasına kimsenin itiraz etmeyeceğini belirterek, "Zaten çok seferler değişime uğramış ve bir yamalı bohça haline gelmiş bir anayasayla karşı karşıyayız. Bu noktada bir değişiklik ve düzeltme yapılabilir. Kuvvetler ayrılığının yeniden tesis edilmesine yönelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeniden güçlendirilmesine yönelik, mevcut başkanlık sisteminin daha demokratikleştirilmesine yönelik atılacak adımlara biz de elbette ki destek oluruz. Ama kişiye özel bir anayasa yapılmak isteniyorsa Sayın Cumhurbaşkanının bir kez daha seçilmesini sağlamak ve bu seçilmesini de kolaylaştırmaya yönelik bir anayasa yapılmak isteniyorsa, karşı olacağımızı ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Erbakan, Türkiye'de tutuklu ve hükümlü sayısının 400 binin üzerine çıktığını ifade ederek, "Bununla ilgili daha önceki açıklamalarımızda da ifade ettiğimiz husus, İngiltere gibi bir ülkede 90 bin civarında tutuklu, hükümlü varken Türkiye'de 400 binin üzerinde tutuklu ve hükümlü olması gerçekten de düşündürücü. Cezaevlerinde şu anda vardiyayla yatakların paylaşıldığını ve 8'er saatlik sürelerle 3 vardiya bu yatakların kullanıldığını, çok ciddi bir yoğunluk olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle tabii ki bir af düzenlemesinin yapılması gerekliliği ortaya çıkıyor. Ancak burada tabii katillerin çocuk istismarcılarının, uyuşturucu tacirlerinin, tecavüzcülerin affedilmesi gibi veya mafyatik unsurların affedilmesi gibi bir tasarı olursa, buna tabii ki karşı çıkacağımızı ifade etmek isterim. Ancak insani boyut göz önünde bulundurularak bir adım atılırsa yaşlıların, engellerin, hastaların, hamilelerin affedilmesi gibi salıverilmesi gibi bir usul olacaksa da bununla ilgili destek olacağımızı ifade etmek isterim" açıklamasında bulundu.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Celal ATALAY/ANKARA,