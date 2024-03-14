Üye Girişi
Haberler

Fatih Erbakan Trabzon'da vatandaşlarla buluştu

Güncelleme:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Trabzon'un Arsin ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Erbakan, Trabzon'a ve Trabzonlulara hizmet etmenin kendileri için bir şeref olduğunu ifade etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Trabzon'un Arsin ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Erbakan, ilçedeki Seçim Koordinasyon Merkezi önünde yaptığı konuşmada, merhum Necmettin Erbakan'ın hayatının bir bölümünü geçirdiği Trabzon'da bulunmaktan bahtiyarlık duyduğunu söyledi.

"Yeniden Refah Parti'mizin başkanlarına, Erbakan hocamızın hayatının çok önemli bir kısmının geçtiği, memleketim dediği Trabzon'umuza, Arsin'imize hizmet etmek inşallah nasip olur. İnşallah Trabzon'a, Trabzonlulara, Arsinlilere Erbakan hocamızın hemşehrilerine en hayırlı hizmetleri yapmak başkanlarımıza nasip olur." diyen Erbakan, Trabzon'a ve Trabzonlulara hizmet etmenin kendileri için bir şeref olduğunu ifade etti.

Tüm Türkiye'de meydanlarda, caddelerde, sokaklarda Yeniden Refah rüzgarı estiğini kaydeden Erbakan, "Bütün siyaset bilimciler, yorumcular, anket firmaları hatta rakip siyasi partilerin mensupları dahi diyorlar ki 'Sahada tek bir rüzgar var. O da Yeniden Refah rüzgarıdır' ve yine mutabık kaldıkları bir husus, 'Bu seçimlerde 31 Mart'ta oylarını artıracak tek parti Yeniden Refah Partisi olacak.' diyorlar." ifadesini kullandı.

Erbakan, bu manzarayı Türkiye'nin her köşesinde gördüklerini belirterek, "Geçen 14 Mayıs seçimlerinde bizi diğer partilerin içerisinde gösteriyordu anketler. Biz yüzde 3'e yakın oy aldık. Şimdi aynı anket firmaları Türkiye genelinde Yeniden Refah'ı yüzde 6, yüzde 7, yüzde 8 gösteriyor. Öyleyse bu hesaba göre bu seçimlerde yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız inşallah." diye konuştu.

Kaynak: AA / Politika

Fatih Erbakan Trabzon Partiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Adem Kınalı kimdir? AK Parti Erzurum- Narman Belediye Başkan adayı Adem Kınalı kaç yaşında, nereli? Necati Selçuk kimdir? MHP Manisa Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Necati Selçuk kaç yaşında, nereli? Osman Belli kimdir? AK Parti Erzurum- Köprüköy Belediye Başkan adayı Osman Belli kaç yaşında, nereli? Savcı Şaka kimdir? AK Parti Erzurum- Karayazı Belediye Başkan adayı Savcı Şaka kaç yaşında, nereli? Sedat Gümüş kimdir? AK Parti Erzurum- Karaçoban Belediye Başkan adayı Sedat Gümüş kaç yaşında, nereli? Zeki Kayda kimdir? MHP Manisa Salihli Belediye Başkan Adayı Zeki Kayda kaç yaşında, nereli? Ahmet Coşkun kimdir? Cumhur İttifakı Erzurum- İspir Belediye Başkan adayı Ahmet Coşkun kaç yaşında, nereli? Recep Karataş kimdir? AK Parti Erzurum- Horasan Belediye Başkan adayı Recep Karataş kaç yaşında, nereli? Hüseyin Tosun kimdir? MHP Manisa Kula Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tosun kaç yaşında, nereli? Serdal Şan kimdir? AK Parti Erzurum- Hınıs Belediye Başkan adayı Serdal Şan kaç yaşında, nereli? Ercan Akyosun kimdir? Memleket Partisi Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Ercan Akyosun kaç yaşında, nereli? Seyhun Saydın kimdir? AK Parti Erzurum- Çat Belediye Başkan adayı Seyhun Saydın kaç yaşında, nereli? Necdet Türk kimdir? MHP Manisa Alaşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Türk kaç yaşında, nereli? Halil İbrahim Çıbık kimdir? Memleket Partisi Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Çıbık kaç yaşında, nereli? Eyüp Tavlaşoğlu kimdir? AK Parti Erzurum- Aziziye Belediye Başkan adayı Eyüp Tavlaşoğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title