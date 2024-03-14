Fatih Erbakan Trabzon'da vatandaşlarla buluştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Trabzon'un Arsin ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Erbakan, ilçedeki Seçim Koordinasyon Merkezi önünde yaptığı konuşmada, merhum Necmettin Erbakan'ın hayatının bir bölümünü geçirdiği Trabzon'da bulunmaktan bahtiyarlık duyduğunu söyledi.

"Yeniden Refah Parti'mizin başkanlarına, Erbakan hocamızın hayatının çok önemli bir kısmının geçtiği, memleketim dediği Trabzon'umuza, Arsin'imize hizmet etmek inşallah nasip olur. İnşallah Trabzon'a, Trabzonlulara, Arsinlilere Erbakan hocamızın hemşehrilerine en hayırlı hizmetleri yapmak başkanlarımıza nasip olur." diyen Erbakan, Trabzon'a ve Trabzonlulara hizmet etmenin kendileri için bir şeref olduğunu ifade etti.

Tüm Türkiye'de meydanlarda, caddelerde, sokaklarda Yeniden Refah rüzgarı estiğini kaydeden Erbakan, "Bütün siyaset bilimciler, yorumcular, anket firmaları hatta rakip siyasi partilerin mensupları dahi diyorlar ki 'Sahada tek bir rüzgar var. O da Yeniden Refah rüzgarıdır' ve yine mutabık kaldıkları bir husus, 'Bu seçimlerde 31 Mart'ta oylarını artıracak tek parti Yeniden Refah Partisi olacak.' diyorlar." ifadesini kullandı.

Erbakan, bu manzarayı Türkiye'nin her köşesinde gördüklerini belirterek, "Geçen 14 Mayıs seçimlerinde bizi diğer partilerin içerisinde gösteriyordu anketler. Biz yüzde 3'e yakın oy aldık. Şimdi aynı anket firmaları Türkiye genelinde Yeniden Refah'ı yüzde 6, yüzde 7, yüzde 8 gösteriyor. Öyleyse bu hesaba göre bu seçimlerde yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız inşallah." diye konuştu.