Fatih Erbakan Sivas'ta İlçe ve Belde Ziyaretleri Yaptı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sivas'ta ilçe ve belde ziyaretleri yaptı.

Erbakan, 2 Haziran'da seçimlerin yenileneceği Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Erbakan, Sivas'ın yıllarca Milli Görüş'ün kalesi olduğunu söyledi.

Milli Görüş belediyeciliğinin adalet olduğunu belirten Erbakan, "Adaletin bir boyutu işin ehline verilmesi demektir. İşi ehline vermek, ayrım gözetmeksizin kim ehliyetli, kim liyakatliyse, kim hak ediyorsa onu görevlendirmek, onu işin başına getirmek demektir." dedi.

Fatih Erbakan, adaletin bir diğer boyutunun ayrım gözetmeksizin bütün insanlara belediye hizmetlerini götürmek olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunun en güzel örneği burada 1989'da Sivas Belediyesinde yaşandı. Refah Partili belediye en büyük hizmetleri Alevi vatandaşlarımızın yaşadığı mahallelere götürdü. Çünkü oralar geri kalmış, öncelikli olarak oraların hizmete ihtiyacı var. 'Siz bize oy vermediniz, bize destek olmadınız, ne haliniz varsa görün' denilmedi. Milli Görüş belediyeciliği demek bereket demektir. İsrafın, lüksün, şatafatın olmadığı, belediye bütçesinden harcama yaparken kendi cebinden harcamaktan daha hassas davranılan belediyeciliktir. Denk bütçe demektir, böylelikle belediyeyi borç ve faiz batağından kurtarmak demektir."

Erbakan, seçimlerde partisinin Güneykaya Belediye Başkan adayı Oğuz Kağan Ünal'a destek istedi.

Daha sonra merkeze bağlı Yıldız beldesinde partisinden belediye başkanı seçilen Ali Aydemir'i ziyaret eden Erbakan, "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Fatih Erbakan, daha sonra Ulaş ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Gemerek ilçesini de ziyaret eden Erbakan, partisinden belediye başkanı seçilen Sezai Çelikten'i tebrik etti.

Ardından halka hitap eden Erbakan, partisine teveccüh gösterenlere teşekkür ederek, buna layık hizmetler yapmanın gayreti içerisinde olacaklarını vurguladı.