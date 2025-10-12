Fatih Erbakan, Sivas Kongresinde Filistin'e Dikkat Çekti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Sivas il kongresine katıldı.

Erbakan, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, partisinin iman, azim ve aşkla 6 yılı geride bıraktığını söyledi.

Yeniden Refah Partisi'nin sorumluluklarının olduğunu belirten Erbakan, " Doğu Türkistan'da tek suçu Müslüman ve Türk olmak olan 60 milyon kardeşimizin Çin zulmünden kurtarılmasının sorumluluğu bizlerin omuzlarındadır. Keşmir'de yıllardan beri Hindistan zulmü altında inleyen Müslüman kardeşlerimizin kurtarılmasının sorumluluğu bizlerin omuzlarındadır." dedi.

Myanmar'da, Arakan'da tek suçu Müslüman olmak olan milyonlarca insanın bu zulümden kurtarılmasının sorumluluğunun da kendi omuzlarında olduğunu aktaran Erbakan, "Gazze'nin, Kudüs'ün, Filistin'in kıtlıktan, açlıktan, soykırımdan kurtarılmasının sorumluluğu omuzlarımızdadır." diye konuştu.

"Filistin devletinin kurulması hedefinden asla taviz verilemez"

Erbakan, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Bununla beraber birtakım endişelerinin olduğunu ve özellikle planın ikinci aşamasına ilişkin temkinli yaklaştıklarını anlatan Erbakan, şunları kaydetti:

"Ateşkesin ilan edilmesi, silahların susması, esirlerin karşılıklı olarak salıverilmesi, insani yardımların bir an evvel Gazze'ye ulaşması ve katil, terörist İsrail askerlerinin bir miktar da olsa geri çekilecek olması elbette ki bu anlaşmanın olumlu yönleridir. Gazze'de bugün gelinen noktada anlaşmanın ilk aşaması üzerinde mutabakat sağlanmıştır. İkinci aşama birinci aşamadan daha da önemlidir. Bu aşamada Gazze'nin Las Vegas'laştırılmasına asla müsaade edilmemelidir. Filistinlilerin, Gazzelilerin çeşitli kılıflarla, çeşitli süslü sözlerle daha iyi bir yaşam için hicret edecekler gibi birtakım söylemlerle Gazze'den çıkartılmaları, Gazze'yi terk etmeleri asla kabul edilemez. Bütün unsurları ile başkenti Kudüs olan tam bağımsız bir Filistin devletinin kurulması hedefinden asla taviz verilemez. Sürecin bundan sonrasında atılacak olan adımlar Gazze'nin, Kudüs'ün ve Filistin'in geleceği açısından son derece önemlidir. Gazze'nin ve Filistin'in geleceği de hepimizin bildiği gibi Orta Doğu'nun ve Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli."

Konuşmaların ardından yapılan seçimde, Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığına Cabir Çetinkaya seçildi