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Fatih Erbakan Şanlıurfa'da Belediye, Teşkilat ve Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da belediye, teşkilat ve esnaf ziyaretlerinde bulundu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Karaköprü Belediyesi başkanlarıyla görüşen Erbakan, ayrıca partisinin ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi ve esnafı ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da belediye, teşkilat ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Erbakan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar ile makamında bir süre görüşen Erbakan, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra merkez Karaköprü Belediyesine geçen Erbakan, burada da başkan Nihat Çiftçi ile bir süre görüştü.

Temaslarına Gülpınar ve Çiftçi'nin de eşlik ettiği Erbakan, daha sonra partisinin merkez Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi.

Fatih Erbakan, daha sonra esnafı da ziyaret etti.

Kaynak: AA / Politika

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