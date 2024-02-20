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Fatih Erbakan: Kimseye kazandırmak için değil kendimiz kazanmak için seçimdeyiz

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Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, bütün seçim bölgelerinde seçimi kazanmak üzere adaylarını çıkardıklarını belirtti. Erbakan, İstanbul ve Ankara'da da bu iddiayla seçime girdiklerini ve ekonomik krizden bunalan halkın tepki oylarının partilerine yöneleceğini ifade etti. Ayrıca Erbakan, parti olarak herhangi bir siyasi partiye kazandırmak veya kaybettirmek için değil, seçimi kazanmak üzere yola çıktıklarını vurguladı.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın Murat Yetkin'e verdiği röportajda sarf ettiği "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş kazanabilir" şeklindeki ifadeye açıklık getirdi.

"KENDİ ADAYLARIMIZI ÇIKARMAZSAK..."

Yazılı bir açıklama yapan Erbakan, "Bugün deneyimli gazeteci Murat Yetkin Bey ile genel merkezimize yapmış olduğu ziyarette gerçekleştirdiğimiz sohbetin içeriği bazı medya kuruluşlarında haber olarak yer almıştır. Sohbet esnasındaki ifadelerimiz, Yeniden Refah Partisi olarak biz Ankara ve İstanbul'da kendi adaylarımızı çıkarmazsak, Ankara'da Sn. Mansur Yavaş'ın, İstanbul'da Sn. Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanabileceği yönünde olmuştur. Bunun önemli sebeplerinin bir tanesi ise, ekonomik krizden bunalan halkın iktidara bu seçimde bir uyarı yapmak istemesidir. Yeniden Refah Partimiz'in adaylarını çıkarması ile bu tepki oyları partimize yönelecek ve Ankara'da da İstanbul'da da seçimi CHP adayları değil, Yeniden Refah Partimiz'in adayları kazanacaktır" dedi.

Fatih Erbakan: Kimseye kazandırmak için değil kendimiz kazanmak için seçimdeyiz

"KENDİMİZ KAZANMAK İÇİN SEÇİMDEYİZ"

Açıklamasının devamında Yeniden Refah Partisi adaylarının her seçim bölgesinde seçimi kazanmak iddiasıyla girdiğini belirten Erbakan, "Milli Görüş çizgisinde yoluna devam eden Yeniden Refah Partimiz bütün seçim bölgelerinde herhangi bir siyasi partiye kazandırmak veya kaybettirmek için değil, seçimi kazanmak üzere adaylarını çıkarmıştır ve İstanbul ve Ankara'da da bu iddiayla seçime girmektedir" ifadelerine yer verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Fatih Erbakan Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Hikmet Cakir:

aynen dedigin gibi bende aynisini düsünüyorum lakin su an daha cirak sin önce ustalik belgeni al sonra kazanmak icin kürsüye cik daha mantilkli olursun

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